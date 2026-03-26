RT: курьеры получают на 12% больше людей с высшим образованием

26 марта, 09:25

Курьеры получают на 12% больше людей с высшим образованием – исследование

Средняя рыночная зарплата курьеров на 12% выше, чем у людей с высшим образованием, и на 27% выше доходов специалистов без диплома, сообщает RT со ссылкой на соответствующее исследование.

Отмечается, что в Москве курьеры с полной занятостью могут рассчитывать на 133 тысячи рублей. Специалистам с высшим образованием работодатели готовы платить 120 тысяч рублей, а тем, у кого его нет, – 100 тысяч рублей.

За год среднерыночные зарплатные предложения для курьеров увеличились на 5%. При этом с января по март 2026 года зафиксировано повышение на 10% – аналитики это связывают с ажиотажем из-за гендерных праздников.

Ранее начальник московского ГУ МВД России Олег Баранов сообщил, что курьеров в Москве планируют заменить роботами-доставщиками. Мобильные комплексы, которые в перспективе займутся данной деятельностью, были представлены столичным полицейским.

Проект активно прорабатывается совместно с правительством города и крупными компаниями, включая "Яндекс".

Курьеров в Москве могут заменить роботами-доставщиками

