Столичных курьеров заменят роботами-доставщиками

Курьеров в Москве планируется заменить роботами-доставщиками. Мобильные комплексы, которые в перспективе займутся данной деятельностью, были представлены столичным полицейским, сообщил начальник московского ГУ МВД России Олег Баранов.

Данный проект активно прорабатывается совместно с правительством города и крупными компаниями, включая "Яндекс".

"И нам недавно на базе Петровки, 38, представляли мобильные комплексы, которые в перспективе должны заменить курьера, доставщика. Но сейчас прорабатываются вопросы безопасности", – сказал Баранова в Мосгордуме, представляя отчет о деятельности подчиненных органов внутренних дел за 2025 год.

В частности, специалисты стремятся сделать роботов безопасными и удобными для всех участников дорожного движения, уточнил он. К настоящему моменту известно, что максимальная скорость движения этой техники не превысит 3–5 километров в час.

"То есть это понятная конструкция, ярко обозначенная для всех, которые ездят, опять же, по правилам в первую очередь", – подчеркнул начальник ГУ МВД.

Предположение о том, что столичные курьеры на велосипедах в будущем могут быть заменены роботами-доставщиками, Сергей Собянин сделал еще в начале текущего года. К январю 2026-го, по словам мэра, число таких роверов достигло 200. В будущем их количество увеличится до 2–3 тысяч.

