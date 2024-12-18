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18 декабря, 12:00

Происшествия

Неизвестные напали на робота-доставщика в центре Москвы

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Неизвестные пытались взломать робота-доставщика в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на комментарий представителей "Яндекса".

Инцидент произошел на Смоленском бульваре. Робот-доставщик вез клиенту средство для мытья раковин. В результате груз не пострадал во время нападения. Кроме того, как сообщили в компании, содержимое робота осталось нетронутым.

О том, какие повреждения были нанесены роботу-доставщику, не уточняется. Также неизвестно, обратился ли "Яндекс" с заявлением в правоохранительные органы о попытке кражи.

Ранее неизвестный украл велосипед у доставщика еды в центре Москвы. Инцидент произошел у ресторана на Ладожской улице, куда курьер приехал за посылкой для доставки клиенту. Там мужчина оставил велосипед, пристегнул его металлическим тросом к скамейке. Выйдя из кафе, он обнаружил, что велосипед отсутствует. Материальный ущерб составил 12 тысяч рублей.

Легковой автомобиль врезался в робота-доставщика на Зубовском бульваре

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