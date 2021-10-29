Разработчики рассказали, как устроены роботы-курьеры "Яндекса"

Корреспондент Москвы онлайн пообщался с разработчиками роботов-курьеров "Яндекса".

"Яндекс.Ровер" – это робот-курьер, созданный специально для перевозки небольших грузов. "Почта России" планирует доставлять посылки при помощи таких роботов.