Цукерберг объявил о переименовании Facebook в Meta

Фото: facebook.com

Марк Цукерберг объявил новое название компании Facebook. С четверга, 28 октября, организация будет именоваться Meta.

"Теперь мы называемся Meta", – заявил создатель социальной сети и представил логотип компании в виде синей ленты Мебиуса.

При этом Цукерберг уточнил, что названия принадлежащих корпорации приложений – соцсетей Facebook, Instagram и мессенджера WhataApp – не изменятся.

Он подчеркнул, что теперь виртуальная метавселенная, а не сервис Facebook будет в центре бизнеса компании.

"Это значит, что со временем вам не понадобится Facebook для использования других наших сервисов", – пояснил Цукерберг.

После объявления о переименовании акции Facebook на Нью-Йоркской фондовой бирже выросли почти на 3%.

Информация о том, что Facebook может сменить название, появилась в Сети на минувшей неделе. Предполагалось, что эта процедура также будет сопровождаться соответствующим ребрендингом.

На тот момент официальный представитель Facebook Джо Осборн опроверг распространенную СМИ информацию о запланированном ребрендинге компании и смене ее названия, а также заявил, что организация не будет комментировать слухи и домыслы.