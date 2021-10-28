Цукерберг объявил о переименовании Facebook в Meta

21:22
Фото: facebook.com
Марк Цукерберг объявил новое название компании Facebook. С четверга, 28 октября, организация будет именоваться Meta.
"Теперь мы называемся Meta", – заявил создатель социальной сети и представил логотип компании в виде синей ленты Мебиуса.
При этом Цукерберг уточнил, что названия принадлежащих корпорации приложений – соцсетей Facebook, Instagram и мессенджера WhataApp – не изменятся.
Он подчеркнул, что теперь виртуальная метавселенная, а не сервис Facebook будет в центре бизнеса компании.
"Это значит, что со временем вам не понадобится Facebook для использования других наших сервисов", – пояснил Цукерберг.
После объявления о переименовании акции Facebook на Нью-Йоркской фондовой бирже выросли почти на 3%.
Информация о том, что Facebook может сменить название, появилась в Сети на минувшей неделе. Предполагалось, что эта процедура также будет сопровождаться соответствующим ребрендингом.
На тот момент официальный представитель Facebook Джо Осборн опроверг распространенную СМИ информацию о запланированном ребрендинге компании и смене ее названия, а также заявил, что организация не будет комментировать слухи и домыслы.
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