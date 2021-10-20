Компания Facebook собирается провести ребрендинг и изменить свое название – СМИ

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Фото: depositphotos/alexeynovikov
Компания Facebook собирается на следующей неделе провести ребрендинг и изменить свое название. Об этом со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщает портал The Verge.
"Facebook планирует изменить название на следующей неделе, чтобы оно отражало ее направленность на построение метавселенной", – говорится в сообщении.
В публикации отмечается, что новое название компании ее генеральный директор Марк Цукерберг может озвучить 28 октября на ежегодной конференции Connect.
Ранее сообщалось, что в Facebook разработали новые меры для защиты пользователей от угроз и преследования в интернете. Теперь в социальной сети будут блокировать такие попытки, в частности, комментарии к профилям или сообщениям.
Кроме того, удалению подлежат государственные и рекламные страницы, на которых присутствуют оскорбления или призывы к преследованию людей.
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