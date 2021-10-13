Facebook разработала меры для предотвращения травли в интернете

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Компания Facebook разработала новые меры для защиты пользователей от угроз и преследования в интернете. Об этом сообщается на сайте компании.

Теперь в социальной сети будут блокировать попытки массовых преследований.

"Мы будем блокировать скоординированные попытки массовых преследований лиц, риск причинения вреда которым очень высок. Например, жертв жестоких трагедий или правительственных диссидентов, даже если контент сам по себе не нарушает наши правила", – говорится в сообщении.

Блокировать будут как комментарии к профилям или сообщениям, так и входящие сообщения. Удалению подлежат государственные и рекламные страницы, на которых присутствуют оскорбления или призывы к преследованию людей.

Кроме того, Facebook удалит весь контент, сексуализирующий общественных деятелей или унижающий их достоинство.

"Теперь журналисты и правозащитники, которые стали известными невольно или благодаря своей работе, будут иметь защиту от вредоносного контента, например контента, который оценивает их внешний вид, как и другие вынужденные общественные деятели", – отметили в компании.

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