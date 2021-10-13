Соцсеть Twitter начала тестировать рекламу в комментариях

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Социальная сеть Twitter начала тестировать рекламу в ответах на записи пользователей. Об этом на своей странице сообщил Брюс Фальк, отвечающий за доходы компании в соцсети.

"С сегодняшнего дня мы тестируем новый формат рекламы в обсуждениях в Twitter", – написал Фальк.

По его словам, принять участие в тесте могут пользователи приложений для iOS и Android по всему миру. Он подчеркнул, что участники смогут видеть рекламу после первого, третьего или восьмого ответа под твитом.

Ранее сообщалось, что в WhatsApp может появиться новая функция. Пользователи смогут самостоятельно выбирать, какую именно информацию хранить в резервной копии. Это могут быть фотографии, аудио, видео, документы и другие файлы.

