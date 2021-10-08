В Telegram начали тестировать рекламные сообщения

13:35
Фото: depositphotos/prykhodov
В Telegram начали тестировать функцию рекламных сообщений. Об этом сообщает "Газета.ру".
"Как только они будут полностью запущены и позволят Telegram покрыть основные расходы, мы начнем делиться доходами от рекламы с владельцами публичных каналов, в которых выводятся рекламные сообщения", – рассказали в компании.
В Telegram уточнили, что при использовании рекламных сообщений данные пользователей собираться не будут. Все подписчики смогут видеть одинаковые сообщения без сегментирования аудитории.
Кроме того, в таких рекламных сообщениях будет запрещено использование внешних ссылок, а также отслеживание перехода пользователя на рекламируемый ресурс.
Точная дата запуска новой функции для широкой аудитории пока неизвестна.
Ранее в групповых чатах в мессенджере Viber появилась функция исчезающих сообщений. Раньше она была доступна только в личных переписках.
Теперь пользователи сами смогут установить, через какое время после прочтения сообщение должно будет исчезнуть: от 10 секунд до суток.
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