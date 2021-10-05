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Технологии

05 октября, 22:45

В Instagram разрешили загружать ролики длительностью до 60 минут

технологии

Фото: depositphotos/2nix

Максимальная длительность загружаемых роликов в Instagram была увеличена с одной минуты до 60 минут, прежний способ размещения видео IGTV будет подвергнут ребрендингу. Об этом сообщает портал The Verge.

Отмечается, что IGTV сменит название на Instagram TV. Администрация социальной сети полагает, что видоизмененный формат окажется более удобным для тех, кто пользуется сервисом только для просмотра видеоматериалов.

Ранее Google выпустила новую операционную систему Android 12. Она была создана в рамках программы Android Open-Source Project. Сначала Android 12 выйдет на смартфонах Google Pixel. Новая система получила переработанную функцию уведомлений и новые настройки конфиденциальности.

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