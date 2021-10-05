Google представила новую операционную систему Android 12

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Google выпустила новую операционную систему Android 12. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

Операционная система появилась в рамках программы Android Open-Source Project. Сначала Android 12 выйдет на смартфонах Google Pixel.

Новая система получила переработанную функцию уведомлений и новые настройки конфиденциальности.

Ранее сообщалось, что в России создали приложение для обмена опытом вакцинации. Сервис доступен в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники".

Приложение также может показывать, сколько друзей сделали прививку от COVID-19. В список вакцинированных пользователи попадают после прохождения опроса в приложении или установления специального эмодзи-статуса.