В России запустили приложение для обмена опытом вакцинации

18:35
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники" запустили мини-приложение "Коллективный иммунитет". Там пользователи могут делиться своим опытом вакцинации. Об этом сообщает пресс-служба "ВКонтакте".
Сервис содержит ответы на вопросы от экспертов Минздрава. Приложение также может показывать, сколько друзей сделали прививку от COVID-19. В список вакцинированных пользователи попадают после прохождения опроса в приложении или установления специального эмодзи-статуса.
"Мы видим, что люди часто обсуждают вакцинацию от коронавируса, ищут отзывы о побочных эффектах и состоянии привитых. Сориентироваться в потоке новостей довольно сложно. Поэтому мы создали простой сервис, который поможет узнать о личном опыте тех, кому доверяешь, обсудить с ними опасения внутри социальных сетей и принять решение", – рассказал вице-президент по социальным платформам Mail.ru Group Андрей Рогозов.
В приложении пользователи смогут узнать информацию о побочных эффектах, типах вакцины, ревакцинации. Сервис также содержит мировую статистику по количеству вакцинированных.
Ранее сообщалось, что в Москве планируют внедрить экспресс-тестирование в школах. В первую очередь систему будут внедрять там, где наблюдается рост заболеваемости, чтобы обеспечить нормальный режим работы школ.
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