В России запустили приложение для обмена опытом вакцинации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники" запустили мини-приложение "Коллективный иммунитет". Там пользователи могут делиться своим опытом вакцинации. Об этом сообщает пресс-служба "ВКонтакте".

Сервис содержит ответы на вопросы от экспертов Минздрава. Приложение также может показывать, сколько друзей сделали прививку от COVID-19. В список вакцинированных пользователи попадают после прохождения опроса в приложении или установления специального эмодзи-статуса.

"Мы видим, что люди часто обсуждают вакцинацию от коронавируса, ищут отзывы о побочных эффектах и состоянии привитых. Сориентироваться в потоке новостей довольно сложно. Поэтому мы создали простой сервис, который поможет узнать о личном опыте тех, кому доверяешь, обсудить с ними опасения внутри социальных сетей и принять решение", – рассказал вице-президент по социальным платформам Mail.ru Group Андрей Рогозов.

В приложении пользователи смогут узнать информацию о побочных эффектах, типах вакцины, ревакцинации. Сервис также содержит мировую статистику по количеству вакцинированных.

Ранее сообщалось, что в Москве планируют внедрить экспресс-тестирование в школах. В первую очередь систему будут внедрять там, где наблюдается рост заболеваемости, чтобы обеспечить нормальный режим работы школ.