Путин заявил о необходимости проходить ревакцинацию вовремя

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Проходить ревакцинацию от COVID-19 необходимо вовремя, нельзя пропускать этот момент, заявил Владимир Путин на совещании с правительством.

"Нельзя пропустить этот момент, иначе ситуация может сложиться так, как в моем окружении", – сказал президент.

Ранее в окружении российского лидера коронавирусом заболели несколько десятков человек. Как пояснял Путин, это произошло из-за того, что вовремя не прошли ревакцинацию.

Завкафедрой вирусологии биологического факультета МГУ Ольга Карпова ранее рассказала о важности ревакцинации от коронавируса. По ее словам, к повторной прививке от коронавируса нужно относиться серьезно. Можно ревакцинироваться "Спутником Лайт" – это однократная постановка вакцины, которая усилит защиту организма.