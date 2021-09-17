Путин призвал россиян не забывать вовремя ревакцинироваться

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Владимир Путин заявил о важности своевременной ревакцинации от коронавирусной инфекции.
"Вы говорили о мерах, принимаемых городскими властями по борьбе с ковид-инфекцией. Нужно не забывать вовремя ревакцинироваться", – сказал президент в ходе онлайн-встречи с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым.
Путин напомнил, что вспышка коронавируса в его окружении, из-за которой он был вынужден уйти на самоизоляцию, произошла именно из-за отсутствия своевременной ревакцинации некоторых сотрудников протокола, службы безопасности и пресс-службы.
"Некоторые вовремя не сделали, не следили за этими титрами, которые должны их защищать, и вот результат: приходится какое-то время работать в условиях вынужденной изоляции", – отметил он.
По словам Путина, все заболевшие переносят COVID-19 достаточно легко и без серьезных осложнений.
"Нужно иметь это в виду, конечно, не только в Петербурге, а по всей стране", – подчеркнул глава государства.
Ранее Путин заявил, что в связи с выявленными случаями заболевания COVID-19 в его окружении он должен соблюдать режим самоизоляции. По словам президента, заболели сразу несколько десятков человек.
Как сообщал Дмитрий Песков, российский лидер абсолютно здоров и продолжит работать с прежней интенсивностью в дистанционном формате. По его словам, самоизоляция Путина будет длиться минимум неделю.
Путин призвал россиян вовремя ревакцинироваться
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