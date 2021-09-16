Песков заявил, что самоизоляция Путина продлится неделю

Фото: kremlin.ru
Самоизоляция Владимира Путина будет длиться минимум неделю, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Я думаю, как минимум неделю это будет. Как минимум. Но точное количество дней я вам не могу сказать", – приводит слова Пескова ТАСС.
Также представитель Кремля рассказал, что в окружении президента коронавирусом заболели главным образом сотрудники, которые участвуют в обеспечении работы и безопасности главы государства.
Ранее президент заявил, что в связи с выявленными случаями заболевания COVID-19 в его окружении он должен соблюдать режим самоизоляции.
По словам Путина, в его окружении коронавирусом заболели сразу несколько десятков человек.
Как сообщал Песков, российский лидер абсолютно здоров и продолжит работать с прежней интенсивностью в дистанционном формате.
Песков сообщил о самочувствии Владимира Путина на самоизоляции
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