Путин заявил, что общался с заболевшим коронавирусом целый день

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Алексей Дружинин

Владимир Путин в ходе совещания с правительством РФ и руководством партии "Единая Россия" заявил, что в его окружении заболели коронавирусом несколько человек.

Один из них, по словам президента, поздно ревакцинировался, титры антител у него упали. С этим человеком российский лидер общался целый день.

Ранее глава государства заявил, что в связи с выявленными случаями заболевания COVID-19 в его окружении он должен соблюдать режим самоизоляции.

При этом пресс-секретарь Дмитрий Песков уточнил, что Путин абсолютно здоров и продолжит работать с прежней интенсивностью в дистанционном формате.

В России за минувшие сутки подтвердили 17 837 новых случаев коронавируса. Всего в стране зарегистрировано 7 176 085 случаев коронавирусной инфекции. Наименьший темп прироста зафиксирован в Москве – 0,1%, Санкт-Петербурге, Республике Алтай, Республике Бурятия – 0,14%, Московской области и Карачаево-Черкесской Республике – 0,18%.

При этом в Москве выявлено 1 609 новых случаев коронавирусной инфекции. За сутки были госпитализированы 663 человека. На ИВЛ находятся 240 человек.

