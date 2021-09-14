Путин, ушедший на самоизоляцию, полностью здоров – Песков

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Владимир Путин, ушедший на самоизоляцию после контакта с несколькими заболевшими COVID-19, абсолютно здоров и продолжит работу с прежней интенсивностью, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Изоляция – она не влияет непосредственно на работу президента, но просто сейчас очных мероприятий какое-то время не будет. Но, опять же, это не влияет на интенсивность: президент в режиме видеоконференции продолжает свою деятельность", – сказал он.

По словам представителя Кремля, оснований для активации особых протоколов в данном случае нет. Также он уточнил, что Путин контактировал с несколькими заболевшими, однако не стал отвечать на вопрос, были ли они привиты.

"Медики делают свою работу. Это нормальная практика: когда человек контактный, он выжидает какое-то количество дней, какое-то время. Мы с вами знаем, что вакцина гарантированно защищает вас от тяжелых последствий. Но случаи заболеваний тем не менее возможны", – заявил Песков.

Он пояснил, что Путин сдал отрицательный тест на коронавирус. На вопрос, кто именно из окружения президента заболел, Песков отвечать не стал.

"Путин сообщил Рахмону, что, к сожалению, ввиду того, что были выявлены случаи заболевания коронавирусом, фактически президент является контактным, поэтому он должен занимать ответственную позицию, не подвергать опасности здоровье своих коллег – участников саммитов, которые предстоят в Душанбе завтра и послезавтра", – добавил представитель Кремля.

Песков уточнил, что Путин примет участие в заседаниях Совета коллективной безопасности ОДКБ, Совета глав государств ШОС, совместном заседании глав государств ШОС и государств – членов ОДКБ в режиме видеоконференции.

Ранее Владимир Путин заявил, что в связи с выявленными случаями заболевания COVID-19 в его окружении он должен соблюдать режим самоизоляции. О возможности ухода на самоизоляцию президент России сказал в ходе телефонного разговора с главой Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном.