Путин отметил заслуги Собянина в принятии решений во время пандемии

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Владимир Путин, выступая на торжественном мероприятии по случаю Дня города в концертном зале "Зарядье", заявил, что в эффективности по борьбе с коронавирусом большая заслуга Сергея Собянина и всей управленческой команды столицы.

"Ваша заслуга, Сергей Семенович", – обратился президент к градоначальнику.

Глава государства отметил, что столичные власти в условиях пандемии коронавируса находят баланс между вынужденными ограничениями и нормальным развитием.

"Думаю, со мной многие согласятся, именно Москва показывает пример слаженных, эффективных действий в противодействии этой угрозе, находит баланс между вынужденными ограничениями, которые необходимы для того, чтобы сохранить жизни тысяч людей, и нормальной жизнедеятельностью многомиллионного города, его развитием", – сказал Путин.

Ранее Собянин заявлял, что власти Москвы вводят нужное количество ограничений, необходимых для уменьшения волны заболеваемости коронавирусом. По его словам, такой щадящий режим позволил на 90 процентов свободно работать экономике во время пандемии.

Он также отметил, что при нарастании эпидемиологической угрозы власти принимают локальные ограничительные меры, что позволяет не доходить до пиков заболеваемости коронавирусом в городе.

