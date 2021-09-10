Собянин рассказал о логике введения и отмены ограничений из-за пандемии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Сергей Собянин рассказал о логике введения и отмены ограничений в Москве из-за пандемии коронавируса. Об этом мэр города написал в своем блоге.

Он рассказал, что во время пика заболеваемости в 2020 году было мобилизовано практически все здравоохранение Москвы. Было создано большое количество ковидных коек, обеспечено бесплатное амбулаторное лечение, улучшена работа скорой помощи, медицинских центров, где диагностировали коронавирус.

"Когда мы увидели, что мы достигли и пика и начали резко падать за счет локдауна, за счет ограничительных мер, понимая, что мы не можем держать людей в четырех стенах, взаперти, закрывать бизнес <...> мы большинство ограничений сняли. И когда сняли, падение продолжилось, и мы все лето более-менее нормально работали", – сказал Собянин.

Он отметил, что это помогло спасти десятки тысяч рабочих мест и, в целом, экономику столицы. Однако следующий пик уже пришелся на октябрь месяц, но тогда власти города не стали вводить жестких ограничительных мер.

"Одна из самых неприятных мер, которая коснулась многих, это перевод на дистанционное обучение в школах. Эти относительные небольшие меры все равно дали результат", – отметил мэр столицы.

Собянин заявил, что при резком спаде заболеваемости власти города сразу же открыли школы и вернули детей за парты. Была надежда, что пандемия закончилась, поскольку в Москве большинство жителей переболели коронавирусом, но пришел "индийский" штамм "Дельта", который быстрее других распространялся и заражал людей.

"Ввели обязательную вакцину среди определенных групп населения, которые контактируют с другими, – это торговля, услуги, здравоохранение, образование. Я понимал, что это будет тяжелая история, но мы должны были ответственно относиться к этой ситуации", – сказал Собянин.

Он отметил, что этот пик был быстро пройден за счет мягких мер, в том числе введения QR-кодов на посещения кафе и ресторанов. Однако власти всегда стараются прогнозировать ситуацию с распространением вируса в городе.

"Не факт, что у нас через месяц не начнется новый подъем, но если постоянно жить в таком режиме (ограничений. – Прим. ред.), то мы превратим Москву в какой-то конституционный лагерь. Поставить посты военных на перекрестках, к каждому подъезду по милиционеру, следить, чтобы никто не выходил, создавать жесткие штрафы. Это невозможно", – отметил мэр.

По его словам, кроме экономической составляющей этой проблемы, есть социальная. Людям необходимо передвигаться и общаться. Нельзя на год запереть людей дома, иначе они сойдут с ума.

Собянин также подчеркнул, что вводимые меры никак не связаны с политическими мотивами.

Ранее Сергей Собянин заявлял, что власти Москвы вводят нужное количество ограничений, необходимых для уменьшения волны заболеваемости коронавирусом. По его словам, такой щадящий режим позволил на 90 процентов свободно работать экономике во время пандемии.

Он также отметил, что при нарастании эпидемиологической угрозы власти принимают локальные ограничительные меры, что позволяет не доходить до пиков заболеваемости коронавирусом в городе.

