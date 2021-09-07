Резервные госпитали для больных ковидом в Москве закрываться не будут – Собянин

07 сентября, 20:51
Фото: Агентство "Москва"/Сандурская Софья
Сергей Собянин заявил, что в столице не будут закрывать резервные госпитали для зараженных коронавирусом. Об этом он сообщил в интервью радиостанции "Комсомольская правда". Мэр отметил, что городские власти готовы к любой ситуации.
"Конечно, мы резервные госпитали закрывать не будем. Это основа того, чтобы во время роста заболеваемости ковидом одновременно лечить заболевших и оказывать плановую помощь. Поэтому все они будут сохранены и будут страховать нас на будущее", – сказал градоначальник.
По словам Собянина, в ближайшее время столичные власти не планируют вводить новые ограничения из-за коронавируса.
"Нужно использовать все возможности, чтобы город развивался, жил нормальной жизнью, чтобы у нас не закрывались предприятия, организации, чтобы люди не теряли свою заработную плату и не теряли оптимизма", – добавил он.
Мэр также сообщил, что в Москве большой запас прочности системы здравоохранения в борьбе с коронавирусом. По его словам, главное, чтобы не появились более заразные штаммы.
"Посмотрим, как это будет развиваться. Еще раз скажу, что мы готовы к любому сценарию", – сказал он.
Градоначальник отметил, что осенью и зимой возможен рост заболеваемости коронавирусом, несмотря на готовность системы здравоохранения к любой ситуации.
"Что будет с коронавирусом осенью и зимой, сложно сказать. Конечно, сейчас возвращается большое количество людей из отпусков, плюс сезон простудных заболеваний, начало учебного года, больше контактов. Обычно в это время идет рост заболеваемости. Вполне возможно, что такое будет", – считает мэр.
Ранее эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове заявила, что мир вышел на плато по заболеваемости коронавирусом.
Мир вышел на плато по заболеваемости коронавирусом – ВОЗ
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