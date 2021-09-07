Президент Перу объявил о соглашении по производству "Спутника V" в стране

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В Перу будут производить российскую вакцину от коронавируса "Спутник V". Соглашения об этом достигли правительства стран.

Как сообщил президент Перу Педро Кастильо в эфире телеканала TV Peru, подробности соглашения в ближайшее время приведет министр здравоохранения страны.

"В результате переговоров между правительством Перу и России было достигнуто соглашение о создании фабрики по производству вакцины "Спутник V" в стране", – сказал Кастильо.

Ранее сообщалось, что власти Эквадора ведут переговоры с РФ для организации производства российской вакцины от коронавируса. Об этом заявляла министр здравоохранения республики Химена Гарсон.

До этого стало известно, что РФ обсуждает с Индонезией производство в республике российских вакцин от COVID-19. 6 июля глава МИД России Сергей Лавров провел переговоры на данную тему с индонезийским коллегой Ретно Марсуди.

"Спутник V" в настоящий момент одобрен в 69 странах, в том числе в Аргентине, Мексике, ОАЭ, Иране, Тунисе, Пакистане, Венгрии, Сербии, Черногории, Сан-Марино, Узбекистане, Монголии, Казахстане, Армении, Белоруссии.