РФ обсуждает с Индонезией производство в республике российских вакцин от COVID-19 – МИД

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Москва и Джакарта обсуждают возможность поставок и локализации производства российских вакцин от коронавируса в Индонезии. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Во вторник, 6 июля, глава МИД России провел переговоры с индонезийским коллегой Ретно Марсуди.
"Мы подтвердили нашу готовность тесно сотрудничать с Индонезией на двусторонней основе, включая не только возможность поставок вакцин, но и их производства на территории Индонезии", – приводит слова Лаврова ТАСС.
Министр иностранных дел России также заявил, что стороны разрабатывают совместное соглашение о сотрудничестве в сфере кибербезопасности, а также финализируют декларацию о стратегическом партнерстве, которую вскоре при личной встречи могут подписать главы РФ и Индонезии. Кроме того, Лавров пригласил Марсуди посетить Москву с ответным визитом.
Ранее глава российского внешнеполитического ведомства заявлял, что пандемия коронавируса стала тестом на настоящую дружбу среди стран мира.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: