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Москва 24

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Политика

07:27

РФ обсуждает с Индонезией производство в республике российских вакцин от COVID-19 – МИД

политика

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Москва и Джакарта обсуждают возможность поставок и локализации производства российских вакцин от коронавируса в Индонезии. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Во вторник, 6 июля, глава МИД России провел переговоры с индонезийским коллегой Ретно Марсуди.

"Мы подтвердили нашу готовность тесно сотрудничать с Индонезией на двусторонней основе, включая не только возможность поставок вакцин, но и их производства на территории Индонезии", – приводит слова Лаврова ТАСС.

Министр иностранных дел России также заявил, что стороны разрабатывают совместное соглашение о сотрудничестве в сфере кибербезопасности, а также финализируют декларацию о стратегическом партнерстве, которую вскоре при личной встречи могут подписать главы РФ и Индонезии. Кроме того, Лавров пригласил Марсуди посетить Москву с ответным визитом.

Ранее глава российского внешнеполитического ведомства заявлял, что пандемия коронавируса стала тестом на настоящую дружбу среди стран мира.

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