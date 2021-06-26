Иран начал производство "Спутника V"

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В Иране стартовало производство российской вакцины против коронавируса "Спутник V". Об этом сообщает РИА Новости.

"РФПИ и Actoverco, одна из ведущих фармацевтических компаний Ирана, объявляют о производстве в стране тестовой партии российской вакцины против коронавируса "Спутник V", – сообщили в организации.

По данным фонда, Иран является первой страной Ближнего Востока, с которой заключено соглашение о производстве препарата.

В РФПИ также добавили, что произведенная в Иране вакцина "Спутник V" будет применяться здесь же. На препарате будет основана национальная программа вакцинации.

Как заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев, фонд активно сотрудничает с Actoverco в процессе технологического трансфера. Специалист подчеркнул, что локализация производства ускорит вакцинацию за счет снижения логистических издержек.

На данный момент "Спутник V" зарегистрирован в 68 странах с общим населением более 3,4 миллиарда человек. В Российском фонде прямых инвестиций напомнили, что препарат вводится двумя разными векторами, что обеспечивает более продолжительный иммунитет.

В субботу, 26 июня, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко объявил, что в гражданский оборот поступили первые серии вакцины "Спутник Лайт". Ее планируют применять для вакцинации переболевших и ревакцинации.