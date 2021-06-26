Вакцину "Спутник Лайт" вывели в гражданский оборот

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Первые партии вакцины "Спутник Лайт" вышли в гражданский оборот. Об этом сообщает РИА Новости.

"Вчера завершен этап контроля, первые серии вакцины "Спутник Лайт" вышли с производства в гражданский оборот", – заявил руководитель Минздрава РФ Михаил Мурашко.

По словам министра, до конца июня будут поставлены около 2,5 миллиона доз с последующим наращиванием производства.

Мурашко отдельно подчеркнул, что приоритетный формат применения "Спутника Лайт" – вакцинация переболевших коронавирусом и повторная вакцинация для ранее привитых.

Власти Москвы ранее объявили о необходимости привить еще около 2 миллионов человек до 15 июля. Речь идет о представителях тех сфер, которые подлежат обязательной вакцинации, как заявила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.