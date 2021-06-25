Число привитых в РФ первым компонентом вакцины от COVID-19 превысило 21 млн

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Число привитых первым компонентом вакцины от коронавирусной инфекции в России превысило 21 миллион человек. Такое заявление сделал руководитель Минздрава РФ Михаил Мурашко.
"Сегодня количество вакцинированных первым компонентом превысило 21 миллион человек", – цитирует главу ведомства ТАСС.
Ранее стало известно о дефиците вакцины против коронавируса в ряде российских регионов. Так, глава Чечни Рамзан Кадыров доложил Владимиру Путину о нехватке в регионе препаратов и попросил обратить внимание на ситуацию.
О приостановке прививочной кампании из-за высокого спроса заявили в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре. Для тех, кто прививается впервые, пока не хватает препарата.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил уверенность, что в течение нескольких дней ситуация разрешится. Он уверен, что на фоне растущего спроса цепочка поставки компонентов вакцины от ковида в регионы страны должна быть ускорена.
Мишустин поручил проработать поставку еще не менее 4 млн доз "Спутника Лайт" в регионы
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