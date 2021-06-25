Число привитых в РФ первым компонентом вакцины от COVID-19 превысило 21 млн

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Число привитых первым компонентом вакцины от коронавирусной инфекции в России превысило 21 миллион человек. Такое заявление сделал руководитель Минздрава РФ Михаил Мурашко.

"Сегодня количество вакцинированных первым компонентом превысило 21 миллион человек", – цитирует главу ведомства ТАСС.

Ранее стало известно о дефиците вакцины против коронавируса в ряде российских регионов. Так, глава Чечни Рамзан Кадыров доложил Владимиру Путину о нехватке в регионе препаратов и попросил обратить внимание на ситуацию.

О приостановке прививочной кампании из-за высокого спроса заявили в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре. Для тех, кто прививается впервые, пока не хватает препарата.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил уверенность, что в течение нескольких дней ситуация разрешится. Он уверен, что на фоне растущего спроса цепочка поставки компонентов вакцины от ковида в регионы страны должна быть ускорена.

