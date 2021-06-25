В Кремле уверены, что в ближайшие дни дефицит вакцин от коронавируса в регионах устранят

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Кремле уверены, что в течение нескольких дней ситуация с дефицитом вакцин от COVID-19 в регионах разрешится. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет никаких сомнений, что в ближайшие дни все вот эти возникшие дефицитные ситуации будут компенсированы", – приводит слова Пескова РИА Новости.
Пресс-секретарь президента считает, что на фоне растущего спроса цепочка поставки компонентов вакцины от ковида в регионы страны должна быть ускорена.
"Поскольку, слава Богу, произошел такой резкий рост количества желающих вакцинироваться, <…> да, надо будет ускорить всю цепочку [поставок], с учетом того, что граждане стали проявлять большую сознательность, большее понимание опасности, которая стоит перед всеми нами", – заявил он журналистам, комментируя в пятницу информацию о недостатке доз вакцины в ряде регионов, в частности, в Хабаровске, Екатеринбурге и т. д.
Перед этим глава Чечни Рамзан Кадыров доложил президенту РФ Владимиру Путину о нехватке в регионе вакцин от коронавирусной инфекции и попросил обратить внимание на ситуацию.
О приостановке прививочной кампании из-за высокого спроса заявили в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре. Для тех, кто прививается впервые, пока не хватает препарата.
Ранее Песков заявлял, что производство российских вакцин против коронавируса находится под самым жестким контролем со стороны уполномоченных ведомств.
Вакцинация от коронавируса остается добровольной – Песков
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