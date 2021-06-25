В Кремле уверены, что в ближайшие дни дефицит вакцин от коронавируса в регионах устранят

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В Кремле уверены, что в течение нескольких дней ситуация с дефицитом вакцин от COVID-19 в регионах разрешится. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет никаких сомнений, что в ближайшие дни все вот эти возникшие дефицитные ситуации будут компенсированы", – приводит слова Пескова РИА Новости.

Пресс-секретарь президента считает, что на фоне растущего спроса цепочка поставки компонентов вакцины от ковида в регионы страны должна быть ускорена.

"Поскольку, слава Богу, произошел такой резкий рост количества желающих вакцинироваться, <…> да, надо будет ускорить всю цепочку [поставок], с учетом того, что граждане стали проявлять большую сознательность, большее понимание опасности, которая стоит перед всеми нами", – заявил он журналистам, комментируя в пятницу информацию о недостатке доз вакцины в ряде регионов, в частности, в Хабаровске, Екатеринбурге и т. д.

Перед этим глава Чечни Рамзан Кадыров доложил президенту РФ Владимиру Путину о нехватке в регионе вакцин от коронавирусной инфекции и попросил обратить внимание на ситуацию.

О приостановке прививочной кампании из-за высокого спроса заявили в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре. Для тех, кто прививается впервые, пока не хватает препарата.

Ранее Песков заявлял, что производство российских вакцин против коронавируса находится под самым жестким контролем со стороны уполномоченных ведомств.

