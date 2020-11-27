Биолог обозначила недостаток вакцин от коронавируса

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Назван ключевой недостаток вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом рассказала профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова в беседе с РИА Новости.

Специалист заявила, что все имеющиеся на данный момент вакцины имеют две стадии введения препарата. Это означает, что человеку придется приходить на укол дважды.

"В этом слабое место этих вакцин. Существует большой риск, что первую вакцину люди получат, а прийти на второй укол или забудут, или начитаются каких-то противников вакцинации и не придут", – поделилась мнением Баранова.

Ранее главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко назвал главную особенность COVID-19. По его словам, к летальности пациентов с коронавирусом в первые часы пребывания в клиниках чаще всего приводит гипоксия и тромбоэмболии.

За последние сутки в России выявили 25 487 новых случаев коронавируса. Из них 5 511 случаев не имели клинических проявлений болезни.