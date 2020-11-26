18:31
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Около 300 пунктов для массовой вакцинации от COVID-19 оборудовали в Москве. Об этом сообщил Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24".
"Мы готовы к массовой вакцинации, у нас подготовлено около 300 пунктов вакцинации, оснащенных всем необходимым оборудованием, холодильниками и необходимым персоналом", – заявил градоначальник.
Мэр Москвы добавил, что на сегодняшний момент в столице создана информационная электронная система записи горожан на вакцинацию.
"Все это готово, мы, что называется, на низком старте. Ждем более-менее большие партии вакцины, чтобы открыть свободную запись", – добавил он.
Ранее Дмитрий Песков заявил, что массовая вакцинация от коронавируса должна начаться в РФ до Нового года. Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что процесс будет учитывать географию страны и пройдет постепенно. Также он добавил, что перед системой здравоохранения поставлена грандиозная задача.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко ранее заявил, что вакцинация от коронавируса после запуска больших объемов производства будет бесплатной и доступной для россиян.
Первую в мире вакцину от COVID-19 зарегистрировали в России в августе. Препарат "Спутник V" разработали в центре имени Гамалеи. Сейчас он находится на третьей стадии клинических испытаний. Кроме того, на данный этап уже вывели второй препарат, разработанный центром "Вектор", – вакцину "ЭпиВакКорона".
Массовая вакцинация от COVID-19 в России может начаться до Нового года
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