Фото: портал мэра и правительства Москвы

Около 300 пунктов для массовой вакцинации от COVID-19 оборудовали в Москве. Об этом сообщил Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24".

"Мы готовы к массовой вакцинации, у нас подготовлено около 300 пунктов вакцинации, оснащенных всем необходимым оборудованием, холодильниками и необходимым персоналом", – заявил градоначальник.

Мэр Москвы добавил, что на сегодняшний момент в столице создана информационная электронная система записи горожан на вакцинацию.

"Все это готово, мы, что называется, на низком старте. Ждем более-менее большие партии вакцины, чтобы открыть свободную запись", – добавил он.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что массовая вакцинация от коронавируса должна начаться в РФ до Нового года. Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что процесс будет учитывать географию страны и пройдет постепенно. Также он добавил, что перед системой здравоохранения поставлена грандиозная задача.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко ранее заявил, что вакцинация от коронавируса после запуска больших объемов производства будет бесплатной и доступной для россиян.

Первую в мире вакцину от COVID-19 зарегистрировали в России в августе. Препарат "Спутник V" разработали в центре имени Гамалеи. Сейчас он находится на третьей стадии клинических испытаний. Кроме того, на данный этап уже вывели второй препарат, разработанный центром "Вектор", – вакцину "ЭпиВакКорона".

