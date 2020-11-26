Кремль ожидает старта массовой вакцинации от COVID-19 до Нового года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что массовая вакцинация от коронавируса должна начаться в РФ до Нового года. Об этом сообщает ТАСС.

"Точную дату не могу сказать, но это уже должно начаться до Нового года, ожидания такие", – заявил представитель Кремля.

По словам Пескова, процесс будет учитывать географию страны и пройдет постепенно. Он подчеркнул, что перед системой здравоохранения поставлена грандиозная задача.

Пресс-секретарь президента России также добавил, что вакцинацию будут проводить на добровольной основе.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко ранее заявил, что вакцинация от коронавируса после запуска больших объемов производства будет бесплатной и доступной для россиян.

Первую в мире вакцину от COVID-19 зарегистрировали в России в августе. Препарат "Спутник V" разработали в центре имени Гамалеи. Сейчас он находится на третьей стадии клинических испытаний. Кроме того, на данный этап уже вывели второй препарат, разработанный центром "Вектор", – вакцину "ЭпиВакКорона".

