Роспотребнадзор сообщил о начале третьей фазы испытаний вакцины "Вектора"

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Роспотребнадзор сообщил о начале пострегистрационных исследований вакцины от коронавируса, разработанной новосибирским центром "Вектор".

"Сегодня стартуют пострегистрационные исследования научного центра "Вектор". Клинические базы начали набор добровольцев для проведения исследования. В исследованиях примут участие добровольцы в возрасте от 18 лет", – говорится на странице ведомства в Instagram.

Ранее сообщалось, что испытания вакцины "ЭпиВакКорона", которую разработали в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор", пройдут в том числе на добровольцах с хроническими заболеваниями. Вакцина поступит в гражданский оборот до конца 2020 года. К настоящему моменту выпущено 25 тысяч доз вакцины.

Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль предложил выдвинуть создателей вакцины на Нобелевскую премию. По его словам, речь идет о научном открытии, которое послужит на благо всего человечества. Парламентарий заявил, что изобретение вакцины – это настоящий прорыв в области науки и медицины.