Вакцина "ЭпиВакКорона" поступит в гражданский оборот до конца 2020 года

Фото: пресс-служба Роспотребнадзора

Вакцина от коронавирусной инфекции "ЭпиВакКорона", которую разработали в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор", поступит в гражданский оборот до конца 2020 года. Об этом ТАСС рассказали представители Роспотребнадзора.

"К настоящему моменту выпущено 25 тысяч доз вакцины", – уточнили в надзорном ведомстве.

Уточняется, что до конца этого года планируется выпустить 50 тысяч доз вакцины от COVID-19.

Первую вакцину от коронавируса "Спутник V" зарегистрировали в августе 2020 года. Производство второй вакцины "ЭпиВакКорона" центра "Вектор" началось 27 октября.

За последние сутки в России выявили 25 173 новых случая коронавируса. На Москву пришлось 6 866 случаев.