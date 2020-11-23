В России выявили 25 173 новых случая коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В России за последние сутки выявили 25 173 новых случая COVID-19 в 85 регионах. При этом бессимптомное течение болезни зафиксировано у 5 917 (23,5%) заболевших. Об этом сообщает Оперативный штаб.
На Москву пришлось 6 866 случаев, на Санкт-Петербург – 2 926, на Московскую область – 971, на Нижегородскую область – 447, на Свердловскую область – 389, на Архангельскую область – 353, на Красноярский край – 335, на Республику Карелия – 333, на Воронежскую область – 313, на Хабаровский край – 311, на Ростовскую область – 310, на Пермский край – 296, на Республику Коми – 280, на Мурманскую область – 278, на Республику Бурятия – 272.
Всего в России зарегистрировано 2 114 502 случая (+1,2%) коронавирусной инфекции. Наименьший темп прироста зафиксирован в Ханты-Мансийском АО, Республике Дагестан, Республике Калмыкия, Республике Марий Эл.
За последние сутки подтвержден 361 летальный случай, всего по стране умерли 36 540 человек. За последние 24 часа выписали 16 002 человек, за весь период по России – 1 611 445.
Ранее бразильские ученые пришли к выводу, что коронавирус может быть причиной серьезных заболеваний. Исследователи предположили, что SARS-CoV-2 способен вызывать шизофрению, болезни Паркинсона и Альцгеймера.
Доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн на это заявил, что COVID-19 не может стать причиной развития шизофрении. Однако коронавирус оказывает губительное воздействие на нейроны, считает вирусолог.
Количество школ на карантине из-за коронавируса в России увеличилось до 115
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