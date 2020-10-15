Ученые назвали новую опасность COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Коронавирус может быть причиной серьезных заболеваний, считают бразильские ученые. Результаты соответствующего исследования опубликованы на medRxiv.

Специалисты выяснили, что вирус способен влиять на астроциты – наиболее многочисленные клетки центральной нервной системы. Подобные атаки могут вызывать повреждения в коре головного мозга, в том числе атрофию определенных его областей.

Согласно данным исследования, SARS-CoV-2 также способен негативно влиять на организм, вызывая шизофрению, Паркинсона и Альцгеймера.

Отмечается, что подобные осложнения могут быть не только у пациентов с серьезной формой заболевания, но и у тех, кто переносит коронавирус легко.

Ученые подчеркнули, что полученная информация объясняет причину головной боли, судорог, потери обоняния, которые наблюдаются у человека в течение нескольких месяцев после заболевания.

В планах исследователей изучить путь вируса к центральной нервной системе.

Ранее сообщалось, что основной мишенью коронавируса являются легкие. Так, появляется массивный отек, нарушается микроциркуляция, что приводит к кровоизлиянию в просвет альвеол. Часто COVID-19 становится причиной закупорки легочной артерии. Также коронавирус способен поразить и другие органы человека.

