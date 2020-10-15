Ученые назвали новую опасность COVID-19

11:11
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Коронавирус может быть причиной серьезных заболеваний, считают бразильские ученые. Результаты соответствующего исследования опубликованы на medRxiv.
Специалисты выяснили, что вирус способен влиять на астроциты – наиболее многочисленные клетки центральной нервной системы. Подобные атаки могут вызывать повреждения в коре головного мозга, в том числе атрофию определенных его областей.
Согласно данным исследования, SARS-CoV-2 также способен негативно влиять на организм, вызывая шизофрению, Паркинсона и Альцгеймера.
Отмечается, что подобные осложнения могут быть не только у пациентов с серьезной формой заболевания, но и у тех, кто переносит коронавирус легко.
Ученые подчеркнули, что полученная информация объясняет причину головной боли, судорог, потери обоняния, которые наблюдаются у человека в течение нескольких месяцев после заболевания.
В планах исследователей изучить путь вируса к центральной нервной системе.
Ранее сообщалось, что основной мишенью коронавируса являются легкие. Так, появляется массивный отек, нарушается микроциркуляция, что приводит к кровоизлиянию в просвет альвеол. Часто COVID-19 становится причиной закупорки легочной артерии. Также коронавирус способен поразить и другие органы человека.
Британские ученые сообщили о трех новых симптомах коронавируса
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