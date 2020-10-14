Вирусолог прокомментировал обнаружение гангрены у больного COVID-19

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Вирусолог Анатолий Альтштейн прокомментировал сообщения сингапурских медиков об обнаружении у пациента с коронавирусом гангрены. По его словам, подобное осложнение при COVID-19 является редким. Об этом сообщает РИА Новости.

"Уже давно известно, что коронавирус поражает стенки сосудов, может размножаться и может вызывать образование тромбов. Гангрена – это редкое осложнение коронавируса. Аорта – это большой сосуд, чтобы там обрадовался тромб, – такое бывает редко", – сказал Альтштейн.

Он отметил, что в Сингапуре самая низкая летальность от коронавируса в мире. По его словам, за два месяца из 12 тысяч умер один человек. Вирусолог пояснил, что такие показатели могут указывать на то, что в Сингапуре сильно смещенный вариант коронавируса, который отличается слабым распространением в организме.

Ранее медики в Сингапуре заявили, что одним из осложнений коронавируса может стать гангрена нижних конечностей. Они рассказали о 39-летнем пациенте с коронавирусной инфекцией, состояние которого им сначала удалось стабилизировать, однако спустя время у него начались сильные боли в правой ноге.

Специалисты отметили, что благодаря своевременному лечению им удалось избежать распространения гангрены. По их словам, спустя три месяца она полностью исчезла. Медики заявили, что современные исследования указывают и на то, что коронавирус может привести к развитию инсульта, инфаркта и других серьезных заболеваний.

Во всем мире, по данным ВОЗ, выявлено уже более 37,7 миллиона случаев коронавирусной инфекции, свыше 1,079 миллиона человек скончались. В России зафиксировано 1 340 409 случаев коронавируса. За весь период зафиксировано 23 205 летальных исходов, выздоровели 1 039 705 человек.

