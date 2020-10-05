В России разрабатывают препарат для лечения COVID-19 на основе плазмы крови переболевших

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
В России приступили к разработке препарата для лечения людей с тяжелым течением нового коронавируса на основе плазмы крови уже перенесших заболевание. Об этом рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко, сообщает ТАСС.
"Сегодня идет работа над препаратом на основе плазмы переболевших доноров", – сообщил Мурашко. По словам министра, благодаря разработке получится высокоцентрированный препарат для введения тяжело больным пациентам.
До этого НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций создал первую в мире вакцину от COVID-19. Препарат, который получил название "Спутник V", тестируют в рамках третьего этапа пострегистрационных исследований.
В России выявлено 1 225 889 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 21 475 летальных исходов, выздоровели 982 324 человека. За последние сутки выявлено 10 888 новых зараженных коронавирусом.
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