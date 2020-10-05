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Общество

10:24

В России выявили 10 888 новых случаев коронавируса

общество

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

В России за последние сутки зафиксировали 10 888 новых случаев заражения коронавирусом в 84 регионах страны. Об этом сообщает Оперативный штаб. Клинические проявления из общего числа новых случаев отсутствовали у 2 861 человека.

На Москву пришлось 3 537 случаев, на Санкт-Петербург – 407, на Московскую область – 339, на Ростовскую область – 244, на Нижегородскую область – 198, на Воронежскую область – 182, на Архангельскую область – 179, на Свердловскую область – 175, на Кемеровскую область – 173, на Ханты-Мансийский АО – 159, на Ставропольский край – 149, на Ульяновскую область – 145, на Ямало-Ненецкий АО – 145, на Саратовскую область – 135, на Волгоградскую область – 132.

Нарастающим итогом в РФ зарегистрировано 1 225 889 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. Наименьший темп прироста за сутки в Ненецком автономном округе – 0%, в Чувашской и Чеченской республиках – 0,3%.

За последние сутки в стране подтверждено 117 летальных случаев. За весь период умерли 21 475 человек. За 24 часа по выздоровлении выписан 3 181 человек, за весь период выздоровели 982 324.

Ранее Сергей Собянин заявил, что ситуация по коронавирусу в столице стабилизировалась, несмотря на то что в больницы продолжают поступать пациенты. Он отметил, что в столице пока не планируется массово переводить медучреждения на помощь пациентам с коронавирусом.

Столичный Роспотребнадзор усилил контроль за соблюдением мер по профилактике коронавируса. Так, нарушения масочного режима обнаружили в одном из московских фитнес-клубов. Теперь заведению грозит штраф.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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