Собянин рассказал о стабилизирующейся ситуации с коронавирусом в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация по коронавирусу в столице стабилизировалась, несмотря на то, что в больницы продолжают поступать пациенты. Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия 1".

"Мы видим, как активно загружаются наши больницы, ситуация несколько стабилизировалась, но количество (госпитализированных) больных все равно медленно, но верно приближается к тысяче человек в сутки, среди них много тяжелобольных", – подчеркнул градоначальник.

Ранее Собянин объявил, что для пациентов с коронавирусом, которые проходят лечение на дому, будет расширен перечень бесплатно предоставляемого лекарственного обеспечения.

Так, по предписанию врачей, амбулаторные пациенты получат новые противовирусные препараты "Арепливир" и "Коронавир", антикоагулянты, пульсоксиметры.

Также мэр подписал постановление, согласно которому работодатели обязаны перевести с 5 октября на удаленку 30% своих сотрудников. Кроме того, с 28 сентября москвичам старше 65 лет и гражданам с хроническими заболеваниями не рекомендуется без особой необходимости выходить из дома.

Ограничения для торговой сферы в городе пока вводить не планируется, как и переводить высшие учебные заведения на дистанционный формат обучения во всей России.