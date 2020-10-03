Собянин расширил список бесплатных лекарств для больных COVID-19

09:19
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что для пациентов с коронавирусом, которые проходят лечение на дому, будет расширен перечень бесплатно предоставляемого лекарственного обеспечения. Об этом градоначальник написал на своем персональном сайте.
Так, амбулаторные пациенты получат новые противовирусные препараты "Арепливир" и "Коронавир". Мера предпринята в соответствии с рекомендациями Минздрава России.
"Для профилактики возможных осложнений пациентам со среднетяжелым течением болезни будут выписываться антикоагулянты, препятствующие свертыванию крови и образованию тромбов", – сообщил Собянин.
Он добавил, что по решению врача пациентам с диагностированной пневмонией будут выданы пульсоксиметры – приборы, измеряющие уровень кислорода в крови. Этот показатель является ключевым в оценке состояния больного при COVID-19.
Кроме этого, будет проводиться экспресс-тестирование на грипп пациентам с подозрением на коронавирус и людям из групп риска. Также будет увеличен перечень анализов, необходимых для более качественного лечения пациентов зараженных коронавирусом, заверил мэр, добавив, что все необходимые препараты и приборы приобретены в достаточном количестве. Назначение к их выдаче будут принимать врачи.
"По мнению специалистов, применение новых схем лекарственной терапии, дополнительные анализы и возможность постоянного контроля своего состояния значительно улучшат качество лечения на дому. Пациенты будут легче переносить заболевание и быстрее возвращаться к нормальной жизни", – заключил Сергей Собянин.
Ране мэр подписал постановление, согласно которому работодатели обязаны перевести с 5 октября на удаленку 30% своих сотрудников. Кроме того, с 28 сентября москвичам старше 65 лет и гражданам с хроническими заболеваниями не рекомендуется без особой необходимости выходить из дома.
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