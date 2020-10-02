Власти Москвы не планируют вводить ограничения для торговой сферы

Фото: The City/Михаил Голденков



В Москве на данном этапе развития ситуации с коронавирусом вводить ограничения для торговой сферы не планируется. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

"Нет, пока такие ограничительные меры не рассматриваются", – ответил Немерюк на вопрос о возможном закрытии непродовольственных магазинов.

Ранее сообщалось, что с 28 сентября москвичам старше 65 лет, а также имеющим хронические заболевания не рекомендуется выходить из дома без особой необходимости. Кроме того, Сергей Собянин попросил городские организации перевести как можно больше своих сотрудников на удаленную работу.

Столичные школы обязали организовать для учащихся двухнедельные каникулы – с 5 по 18 октября. Глава города напомнил и о необходимости строгого соблюдения правил санитарной безопасности.

Мэр Москвы заявил, что второй волны COVID-19 в столице сейчас нет. Однако он обратил внимание, что число госпитализированных с коронавирусной инфекцией в городе в два раза больше, чем две недели назад.

При этом ситуация с коронавирусом ухудшается во всем мире. Так, мадридские власти введут ограничение на выезд из города в связи с неблагоприятной эпидемической обстановкой в городе.

