Испанская столица оказалась изолированной из-за распространения COVID-19

02 октября, 16:20
Фото: AP Photo/Manu Fernandez
Мадридские власти введут ограничение на выезд из города. Об этом сообщает ТАСС.
Покинуть столицу Испании будет нельзя с 22:00 пятницы, 2 октября.
"Ограничительные меры в Мадриде вступают в силу сегодня в 22:00... жители Мадрида могут беспрепятственно перемещаться по территории самого муниципалитета", – рассказал глава департамента здравоохранения при правительстве автономии Энрике Руис Эскудеро.
В Мадриде с момента начала пандемии COVID-19 было выявлено 238,4 тысячи случаев заражения. Новые ограничительные меры затронут порядка 70% населения испанской столицы и еще девять городов автономного сообщества Мадрид.
Решение о закрытии ряда городов было принято на основе указа испанского Минздрава, который определил порядок изоляции городов с населением более 100 тысяч человек. Для этого уровень распространения инфекции в муниципалитете должен превышать 500 случаев на 100 тысяч человек в последние 14 дней.
Ранее стало известно, что с 5 октября в Чехии введут режим чрезвычайной ситуации из-за скорости распространения коронавируса. Изначально эту меру планировали реализовать еще 30 сентября.
За последние сутки в стране выявили 3 493 новых случая COVID-19. Этот показатель стал рекордным для Чехии с момента начала пандемии.
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