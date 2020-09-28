Власти европейских стран заявляют об очередной вспышке заболеваемости COVID-19

14:25
Фото: ТАСС/Juan Ignacio Roncoroni/EPA
В Европе фиксируют очередную вспышку COVID-19. Самая тяжелая ситуация сформировалась в Испании. Сообщается, что в этой стране не хватает врачей, а темпы прироста новых случаев сравнимы с весенними.
Ситуация резко ухудшилась в Мадриде и пригородах.
"При всей своей лояльности я хочу призвать мадридское региональное правительство пересмотреть принятые решения. Им необходимо следовать нашим рекомендациям, в которые входит ограничение на передвижение в самом городе и в остальных районах региона, где за последние 14 дней уровень заражения превысил 500 человек на каждые 100 000 жителей", – заявил министр здравоохранения Испании Сальвадор Илья.
В Великобритании на фоне роста числа случаев COVID-19 ввели новые правила – обязательный комендантский час. Согласно требованиям властей, после 22:00 должны быть закрыты все пабы и рестораны. За нарушение этого правила предусмотрен штраф в размере до 1 тысячи фунтов. В стране также закрыты на карантин сразу несколько городов, в числе которых Кардиф, Суонси и Лланелли.
Во Франции за последние сутки зарегистрировал 14 тысяч новых случаев. Непростая ситуация сохраняется на юге страны, а именно в Марселе, Каннах, Ницце. Что касается столицы, то в Париже разрешили студентам учиться дистанционно – при этом возможно и очное посещение, но с соблюдением санитарных норм.
Несмотря на соблюдение требований безопасности, в Сорбонне зарегистрировали несколько вспышек заболеваемости. На данный момент зафиксировано 23 случая заражения среди студентов (при 43 тысячах обучающихся) и три случая среди персонала.
В Чехии на данный момент также пробуют использовать комендантский час. Ежедневный прирост случаев коронавируса по стране составляет почти 3 тысячи в день. Самый пострадавший регион – Прага. Из-за взрывного роста числа больных министр здравоохранения потребовал отложить плановые операции и бросить все силы на борьбу с пандемией. В правительстве опасаются, что скоро в больницах будет не хватать мест и специализированной техники.
Власти Израиля 24 сентября утвердили решение об ужесточении в стране режима общенационального карантина из-за роста случаев коронавирусной инфекции. Требование вступило в силу с 25 сентября.
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