В Израиле на две недели введут общенациональный карантин по COVID-19

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Фото: AP Photo/Ariel Schalit
Власти Израиля 24 сентября утвердили решение об ужесточении в стране режима общенационального карантина из-за роста случаев коронавирусной инфекции. Об этом передает Haaretz.
"В последние два дня мы слышали от экспертов, что в случае, если мы не предпримем незамедлительные и трудные шаги, мы достигнем края бездны", – говорится в обращении премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
Новые меры в связи с COVID-19 начнут действовать с 25 сентября и сохранятся как минимум две недели с возможным ослаблением.
По данным The Jerusalem Post, карантинные меры будут носить более строгий характер, чем в марте. В частности, в правительстве посчитали необходимым закрыть синагоги, несущественные предприятия и рынки. Помимо того, планируется сократить количество маршрутов общественного транспорта.
Кроме того, могут сократить до 20 человек допустимое число людей на протестах и на уличных молитвах с соблюдением дистанции в два метра.
Согласно последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 31,4 миллиона случаев заражения, свыше 967 тысяч человек скончались.
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