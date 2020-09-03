Названы возможные сроки открытия границ со странами ЕС для россиян

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Открытие границ со странами ЕС и постепенное возобновление прямого транспортного сообщения может произойти до конца 2020 года, сообщает газета "Известия", ссылаясь на Ассоциацию туроператоров России (АТОР) и Общенациональный союз индустрии Гостеприимства (ОСИГ).

"Снятие всех ограничений и полноценное начало туристического сезона в Европе и во всем мире возможно в I квартале следующего года. Но открытие европейских границ может произойти гораздо раньше – мы надеемся, что это случится в IV квартале этого года", – заявил вице-президент АТОР Дмитрий Горин.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день сложно строить прогнозы, поскольку зачастую планы корректируются по ситуации.

Исполнительный директор ОСИГ Алексей Волков, в свою очередь, обратил внимание, что полное восстановление туризма ожидается только к весне.

По его словам, многие рассчитывают, что вакцинация позволит ускорить процесс открытия границ, но COVID-19 до сих пор не изучен до конца, поэтому есть вероятность, что инфекция будет мутировать.

В Европарламенте, Еврокомиссии и диппредставительствах членов ЕС в РФ изданию рассказали, что открытие границ активно обсуждается на экспертном уровне, и этот процесс не будет затягиваться, несмотря на политическую напряженность в российско-европейских отношениях из-за волнений в Белоруссии.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о возобновлении полетов в Египет, Объединенные Арабские Эмираты и Мальдивы.

В Египет будет отправляться по три рейса в неделю. В ОАЭ и Мальдивы самолеты из России будут отправляться два раза в неделю. Также увеличится частота полетов со Швейцарией до четырех рейсов в неделю. В настоящий момент авиасообщение с этой страной ограничено одним рейсом в неделю.

Накануне стало известно, что Греция планирует открыть границу с Россией 7 сентября. Въезжать страну смогут до 500 граждан РФ в неделю. Для пребывания на территории Греции россиянам необходимо иметь справку об отрицательном результате теста на коронавирус, сделанного не более чем за 72 часа до прибытия.

Польша также убрала Россию из списка стран, с которыми запрещено авиасообщение из-за ситуации с коронавирусом. 1 августа Россия возобновила авиасообщение с Турцией, Великобританией и Танзанией. С 15 августа РФ возобновила авиасообщение со Швейцарией. Также россияне могут выезжать в Киргизию и Черногорию.