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Греция откроет границу с Россией 7 сентября. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на совместное решение семи министров.
Известно, что постановление было опубликовано в официальном правительственном вестнике. Оно продолжит свое действие с 00:01 часов 7 сентября до 23:59 часов 21 сентября. Документ подписали министры финансов, развития и инвестиций, защиты граждан, труда и социального обеспечения, здравоохранения, внутренних дел, инфраструктуры и транспорта.
В постановлении указывается, что въехать в Грецию смогут до 500 россиян в неделю. При этом граждане РФ обязаны иметь отрицательный тест на COVID-19, взятый методом ПЦР не более чем за 72 часа до прибытия.
Тест на коронавирус должен быть проведен сертифицированными лабораториями. Для въезда также понадобиться справка на английском языке с указанием всех данных.
"Авиакомпании обязаны проверить это свидетельство перед посадкой пассажира, а в случае его отсутствия запретить посадку. В случае нарушения этого обязательства они несут обязанность репатриировать пассажира за свой счет", – сообщается в документе.
Россиянам, желающим посетить Грецию, также придется заполнить электронную форму PLF (Passenger Locator Form), указав свои контактные данные за день до прибытия в страну.
"У них должна быть квитанция бронирования гостиницы или другие соответствующие документы, в которых определено их временное место жительства в стране", – поясняется в постановлении.
В случае проведения выборочного теста на COVID-19 гражданин РФ до выдачи результатов лабораторного исследования не имеет права покидать место своего временного проживания. Нарушение ограничительных мер предполагает штраф в размере 5 тысяч евро.
Ранее Абхазия открыла границу с Россией. Об этом заявил премьер-министр республики Александр Анкваб.
С 1 августа будет открыта граница России с Абхазией
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