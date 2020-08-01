Какие изменения произойдут в жизни россиян с 1 августа

С 1 августа важные изменения в жизнь столицы вносит очередной этап снятия ограничений. В этот день открываются московские кинотеатры, театры, а также концертные залы. А в масштабах страны становятся доступны полеты за рубеж. Рассказываем подробности об этих и других изменениях, которые ждут россиян в текущем месяце.



Открытие кинотеатров, театров и концертных залов в Москве

С 1 августа в Москве открываются театры и кинотеатры, а также концертные залы. При этом посмотреть фильм, попасть на спектакль или на концерт любимого артиста можно только на тех площадках, где не больше трех тысяч посадочных мест. Кроме того, зрительный зал разрешено заполнять не более чем наполовину.

При проведении спортивных соревнований, в том числе футбольных матчей, число зрителей также позволено увеличить до 50% от максимальной вместимости трибун. Возобновляют свою работу кружки и секции программы "Московское долголетие". Но занятия пока разрешено проводить только на открытом воздухе.



Новые правила проезда грузовиков в ЦАО, ЗАО и СЗАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столице с 1 августа еще в трех округах вводятся новые правила проезда грузовиков – Центральном, Западном и Северо-Западном. Учитывая это, правила грузового каркаса теперь распространяются на весь город в пределах МКАД. Такое изменение позволяет исключить транзит большегрузного транспорта через районы жилой застройки.

"Мы проанализировали, как ввод грузового каркаса повлиял на уровень шума и воздух: в жилых зонах стало тише, а воздух стал чище... Также отметим, что новые правила не влияют на обслуживание магазинов и работу служб доставки – большегрузному транспорту для этих целей въезд в районы жилой застройки разрешен. Главное, чтобы у водителей были подтверждающие документы", – пояснили в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД).



Полеты за границу

С августа Россия возобновляет авиасообщение с рядом стран. Рейсы в Великобританию, Турцию и Танзанию будут выполняться из Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

Что касается любимой многими российскими туристами Турции, первое время самолеты будут летать только в Стамбул и Анкару. Но уже с 10 августа туристы смогут отправиться чартерными рейсами в Анталью, Даламан и Бодрум. Летать туда начнут авиакомпании S7, "Победа", Azur Air, "Уральские авиалинии" и Nordwind.

Полеты на восточное побережье Африки пока возможны только на остров Занзибар. А в Великобританию можно полететь только через Лондон.



Увеличение пенсий

С 1 августа повышается размер выплат трем категориям пенсионеров. В частности, выплаты работающим пенсионерам. Ежегодно такие пенсии могут увеличиваться не более чем на три балла, поэтому максимальная прибавка составит 279 рублей. Пересчитать размер выплат в Пенсионном фонде должны автоматически, то есть никакого заявления писать не нужно.

Также в этом месяце повышается и накопительная пенсия – она увеличивается на 9,13%. Перерасчет коснется 80 тысяч пенсионеров.

Повышение выплат на 7,99% получат и участники программы софинансирования пенсионных накоплений, которым сформированные средства выплачиваются не накопительной пенсией, а срочной пенсионной выплатой. Перерасчет затрагивает порядка 32 тысяч человек.



Повышение тарифов на газ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Также с 1 августа поднимаются оптовые цены на газ – тарифы увеличиваются на 3%. Оптовые цены учитываются при формировании розничных цен на газ, реализуемый населению, поэтому потребители также заметят изменения в платежках.

Изначально планировалось, что повышение произойдет в начале июля, однако в итоге индексацию решено было отложить на месяц.



Сезон арбузов и дынь

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

3 августа в Москве заработают 240 бахчевых развалов. Они откроются во всех округах столицы, но больше всего – в ЮВАО и ЮАО. О том, как выбрать сочный плод, можно прочитать здесь.



Запрет на пополнение анонимных кошельков

3 августа вступают в силу принятые год назад поправки, которые вводят запрет на анонимное пополнение электронных кошельков. Положить деньги можно будет, переведя их со своего банковского счета, а не наличными через электронные платежные терминалы. Либо можно пройти идентификацию личности.

По словам первого заместителя председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаила Емельянова, это изменение важно для обеспечения безопасности страны.

"Что касается анонимных электронных кошельков, то таким образом предполагается борьба с отмыванием денег и незаконным финансированием различных террористических и экстремистских организаций", – пояснил депутат в беседе с Москвой 24.



Иностранным студентам разрешат подрабатывать

Фото: Москва 24/Александр Авилов

С 5 августа иностранные студенты-очники могут легально подрабатывать в свободное от учебы время. Устроиться на работу получится без специальных разрешений и патентов.

Для трудоустройства потребуется только справка из института или колледжа. Но сразу после окончания обучения трудовой договор должен быть расторгнут.

Депутат Михаил Емельянов пояснил, что вступающие в силу поправки позволят иностранным студентам легально работать и получать белую зарплату.

"Понятно, что большинство из них и так работает, но они вынуждены трудиться по каким-то серым схемам. Теперь же у них появится возможность устроиться на законную работу, получать легальную зарплату и отчислять налоги – это легализация данного сектора деятельности", – подчеркнул парламентарий.



Выплаты попавшим под сокращение

С 13 августа вступает в силу норма, согласно которой уволенные по сокращению штата или в связи с ликвидацией компании работники смогут рассчитывать на средний месячный заработок за второй месяц со дня увольнения. Либо на его часть пропорционально периоду трудоустройства, приходящемуся на этот месяц. Это коснется сотрудников, проработавших больше месяца. Все выплаты должны быть произведены до ликвидации организации.



Индивидуальное ОСАГО

Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко

С 24 августа вступают в силу поправки в закон об ОСАГО, благодаря которым у страховщиков появится возможность назначать тариф персонально каждому водителю. Таким образом, при формировании страховой премии учитываться будут не только стаж и наличие ДТП за прошедший год, как раньше, но и серьезные нарушения ПДД, совершенные за прошедший год.

Кроме того, с этого же числа будет расширен коридор базовых ставок на 10% вверх и вниз.