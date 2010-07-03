Анонимное пополнение электронных кошельков могут запретить в России

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Пополнить электронные кошельки россияне смогут только после идентификации личности при помощи банковского счета, соответствующие поправки внесли в закон о национальной платежной системе, сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Согласно изменениям, Банк России получит возможность запрашивать и получать от оператора иностранной платежной системы информацию, в том числе персональные данные. Ранее такого требования в законе не было, и физические лица могли пополнять кошельки наличными без идентификации личности, передает РИА Новости.

Если изменения вступят в силу, возможности пополнить электронный платеж лишатся владельцы анонимных электронных кошельков "Яндекс.Деньги", "QIWI Кошелек", WebMoney, PayPal, VK Pay и ряда других.

По словам Аксакова, поправки внести по просьбе Росфинмониторинга, так как эти кошельки могут использоваться для финансирования распространения наркотиков, терроризма и так далее.

Ранее сообщалось, что в России планируют расширить эксперимент по снятию наличных с банковских карт на кассах магазинов. Сейчас возможность подобного снятия денежных средств доступна только жителям удаленных малонаселенных пунктов некоторых регионов страны. К программе планирует подключиться сеть продуктовых магазинов "Пятерочка".

