Россияне смогут снимать наличные прямо в магазинах

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

В России планируют расширить эксперимент по снятию наличных с банковских карт на кассах магазинов. Об этом сегодня, 15 июля, сообщают "Известия".

Сейчас возможность подобного снятия денежных средств доступна только жителям удаленных малонаселенных пунктов некоторых регионов страны. В издании утверждают, что к программе планирует подключится сеть продуктовых магазинов "Пятерочка".

Добавляется, что для получения наличных на кассах клиенту придется обязательно совершить покупку.

Ранее в сети "Пятерочка" заявили, что планируют заняться приемом и выдачей посылок. Работать все будет так же, как и на обычной почте. Стоимость планируемой услуги пока неизвестна.