Эксперты рассказали, когда лучше покупать арбузы и дыни

Бахчевые развалы в Москве пока еще не открылись, но в магазинах и на рынках арбузы и дыни продаются давно. Многим не терпится попробовать сладкие и сочные плоды, но можно ли уже рассчитывать на их спелость? Рассказываем, на что нужно обращать внимание при покупке арбузов и дынь.



Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Можно ли уже покупать?

По словам экспертов, арбузы и дыни можно покупать уже сейчас. Однако спелость зависит от места, где их вырастили. Агроном Михаил Воробьев рассказал Москве 24, что сегодня пока мало российской продукции. В основном бахчевые привозят из-за границы.

"Сейчас доля российских арбузов, выращенных в Краснодарском крае и Астраханской области, не такая большая. В основном у нас пока идут иранские, сирийские, турецкие и среднеазиатские, где в принципе уже лето давно перевалило за свою критическую точку. И оттуда они приходят в полной стадии созревания", – пояснил эксперт.





Михаил Воробьев биолог, агроном Одни арбузы и дыни можно покупать, другие не стоит, но определить, где выращена та или иная культура, обычному покупателю практически невозможно. Поэтому покупайте арбузы и дыни потихонечку, ешьте осторожно, и ничего с вами не случится.

По его словам, спелые отечественные арбузы и дыни на прилавках появятся в начале августа – как раз когда в Москве обычно открываются бахчевые развалы.



Фото: Москва 24/Александр Авилов

Где покупать?

По мнению экспертов, приобретать арбузы или дыни можно как на рынках, так и в магазинах. При этом преимущество последних в том, что там выдают чек, по которому в случае чего можно обратиться с жалобой. А на рынке у продавца должны быть соответствующие сертификаты, документы на аренду точки и медкнижка, пояснила гендиректор Ягодного союза Ирина Козий.

Однако наличие документов – это еще не стопроцентная гарантия хорошей покупки, считает Воробьев. По его мнению, обычному покупателю будет нелегко разобраться, на какую партию у продавца документы.

"Возможно, что документы были получены на хорошую партию, а покупаете вы плод из плохой. Они все лежат в одной куче", – пояснил агроном.

Также собеседник Москвы 24 предостерег от покупки арбузов и дынь вблизи крупных дорог.

"Это опасно, потому что они впитывают в себя плохие вещества, которые содержатся в выхлопных газах. Прежде всего это соли свинца", – подчеркнул эксперт.



Как выбрать арбуз?

Ирина Козий рассказала, что единых правил при выборе арбузов практически нет, тем не менее некоторые из них "передаются из поколения в поколение".

"При выборе арбуза обычно обращают внимание на сухой хвостик. Также, как правило, у него есть светлое пятно на одном из боков, на котором он лежал на земле. Корочка арбуза должна быть полосатая либо однотонная, цвет равномерный. Сильно маленькие плоды также брать не стоит", – отметила эксперт.

При этом, по словам Воробьева, исключительно по внешнему виду определить спелость плода сложно. Сухой хвостик бывает у всех арбузов, так как на прилавок они попадают спустя 2-3 недели после сбора урожая.

"Ориентироваться на цвет тоже не имеет смысла, потому что есть сорта с очень контрастными полосками – и светло-зелеными, и темно-зелеными, и практически черными, – но это не говорит об их зрелости, просто это сортовая особенность. Сейчас уже есть арбузы даже с коркой желтоватого цвета, которые больше на дыню похожи", – отметил специалист.

Агроном посоветовал определять спелость арбузов по характерному звуку, который получается, если плод несильно ударить. Причем в этом случае лучше использовать правило золотой середины.

"Если шлепнуть его и получается глухой звук, как по мясу, то он слишком плотный, значит, еще недозрелый. Если арбуз звучит гулко, как барабан, то, скорее всего, он перезрел, то есть внутри есть пустоты, которые образовываются при финальной стадии созревания, и мякоть уже не очень вкусная. Если что-то среднее – вот это как раз оптимальный вариант, когда его можно есть с большим удовольствием", – пояснил Воробьев.



Как выбрать дыню?

Воробьев также рассказал Москве 24, как выбрать сочную и вкусную дыню. По его словам, в первую очередь спелый плод выбирают по запаху. А стучать по нему бесполезно, поскольку дыня заметно плотнее арбуза, отметил агроном.

"Если дыня созревает, то от нее исходит вкусный аромат, ошибиться практически невозможно. Но дело в том, что дыни для хорошей транспортировки срывают немного недозрелыми, в отличие от арбузов, а в процессе хранения они доходят до нужной кондиции", – пояснил эксперт.





Михаил Воробьев биолог, агроном Если вы нюхаете дыню и от нее исходит характерный аромат, то она зрелая. Если нет, то сорвали ее или недавно, или слишком рано. Она может быть и хорошей, но ей надо полежать для того, чтобы она созрела полностью.

В свою очередь, Ирина Козий добавила, что если у дыни ярко выраженный запах, то вполне возможно, что она переспелая. Также на излишнюю спелость указывает слишком мягкая кожица, которая проминается при надавливании, добавил Воробьев.

"Когда вы видите, что дыню стукнули, она мягкая и проминается либо цвет ее уже коричневатый, то в этом месте пошло отмирание тканей, которое будет сопровождаться горьким вкусом", – подчеркнул агроном.



Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Можно ли отравиться?

По словам экспертов, получить расстройство желудка можно, если не помыть плод перед употреблением или если покупать продукт частями.

"Половинки можно покупать, если они отрезаны в чистых помещениях сотрудниками, у которых есть медицинские книжки, и части должны быть правильно упакованы. Если кто-то берет грязный арбуз или дыню и режет при вас ножом, то такой плод нельзя брать. Также не стоит надрезать его, чтобы попробовать или посмотреть на цвет мякоти", – подчеркнула гендиректор Ягодного союза.





Ирина Козий гендиректор Ягодного союза Протыкать арбузы, чтобы померить нитраты, тоже не стоит – это может занести в отверстие вредные микроорганизмы. И вот после этого можно заработать отравление.

Агроном Михаил Воробьев добавил, что если у покупателя остался чек, то при отравлении конкретным арбузом или дыней при наличии подтвержденного медицинского заключения можно обратиться к продавцу за компенсацией.

