Эксперты рассказали, как выбрать безопасные фрукты и овощи

В Роскачестве предупредили о том, что даже в безобидных на первый взгляд овощах и фруктах могут содержаться токсины. Причем количество яда зависит от целого ряда факторов, среди которых способ обработки, зрелость и объем съеденного человеком продукта. Разбираемся, как насладиться дарами природы без ущерба для здоровья.
Опасные продукты?
Эксперты Роскачества напомнили, что токсины защищают растения от насекомых и других паразитов, давая им возможность созреть. При этом для человека их яд тоже может быть опасен. В частности, специалисты посоветовали обратить внимание на картофель с зелеными бочками.
В таких плодах содержится ядовитое вещество соланин, которое способно вызывать головную боль, расстройство желудка, рвоту и даже галлюцинации. Причем соединение разрушается только при температуре выше 200 градусов. Это значит, что полностью избавиться от соланина во время обычной варки и жарки не получится. Поэтому в Роскачестве рекомендуют срезать с картофеля все цветные образования или выбросить плод, если они покрывают большую его часть.
Соланин есть и в неспелых помидорах. Когда они становятся розовыми или краснеют, концентрация этого вещества снижается до минимального уровня. Такой плод уже можно употреблять в пищу. Кроме того, соланин есть и в плодоножке, поэтому ее следует вырезать во время готовки.
Грибы также попали в список потенциально опасной еды. В залежавшемся и перезревшем продукте образуются токсичные вещества, которые способны вызвать отравление. Помимо этого, если гриб рос в почве, содержащей загрязнения вроде пестицидов, то он может впитать в себя опасные соединения.
Не следует разгрызать косточки от вишни. Внутри них находится амигдалин, который при взаимодействии со слюной превращается в смертельный для человека цианид. Если проглотить несколько косточек, то ничего страшного не произойдет. Однако большая доза способна привести к повышению кровяного давления или головокружениям.
Это же относится и к абрикосовым косточкам – в них тоже присутствует амигдалин. Однако в случае с абрикосами вред можно свести к минимуму, если их ядра проварить или просушить в духовке.
Семечки яблок также не являются безобидными. В них содержится синильная кислота, а при повреждении выделяется цианид. Этот же яд присутствует и в незрелых ягодах черной бузины. А в фасоли, особенно красной, находится фитогемагглютинин. Он повышает проницаемость клеточных мембран, в том числе и для вредных веществ. Чтобы этого избежать, продукт необходимо сперва замочить, а потом хорошо проварить.
В редьке есть вещество гликозид, выделяющее эфирное масло с содержанием серы. В больших количествах растение способно вызывать боль в области печени или головокружение. А в мускатном орехе содержится психоактивное вещество миристицин, которое также опасно в больших количествах.
Как правильно выбирать овощи и фрукты
Замдиректора ВНИИ технологии и консервирования Артем Самойлов рассказал Москве 24, что при покупке и употреблении любых овощей и фруктов нужно "следовать здравому смыслу" и не есть что попало.
"Что касается токсинов в косточках, они обычно не употребляются в пищу, поэтому риск попадания в организм токсичных веществ несказанно мал. Относительно картофеля – там соланин содержится только в позеленевших клубнях, поэтому совет один – выбирать нормального цвета картофелины", – пояснил эксперт.
При походе в магазин также стоит осмотреть овощи и фрукты на наличие плесени. Дело в том, что на порченых томатах и яблоках образуется токсин патулин, который может привести к отравлению, добавил специалист.
Вместе с тем эксперт не советует пользоваться измерителями нитратов при выборе продуктов, так как, по его словам, экспресс-анализаторы – это всего лишь игрушки.
"Данные, которые получены с помощью приборов, – это некая цифра, которая к методам контроля не имеет отношения. В лаборатории таких средств измерений вы не найдете. Нитраты мы измеряем другими методами", – подчеркнул Самойлов.
Собеседник Москвы 24 пояснил, что чем раньше до своей спелости сорван фрукт или овощ в месте произрастания, тем больше в нем содержится нитратов. "Однако необходимо знать, откуда они привезены. Если это страны, в которых уже довольно тепло и агрокультура высаживается рано, то там не будет никаких превышений", – заключил специалист.
Гендиректор Ягодного союза Ирина Козий в разговоре с Москвой 24 согласилась, что измерители нитратов не только неточные, но еще и негигиеничные. Особенно в ситуации, когда по всему миру бушует пандемия коронавируса.
При выборе овощей и фруктов в магазине или на рынке собеседница Москвы 24 посоветовала внимательно осмотреть плод на наличие повреждений и помятостей, так как они способствуют размножению микробов.
"Микробы размножаются, и получаются токсины или бактерии, после которых возможны проблемы с пищеварением. Для большинства плодов окрас должен быть равномерным, за исключением полосатых яблок и других подобных фруктов и овощей, которым присущ такой окрас", – подчеркнула она.
Ранее агроном Елизавета Тихонова рассказала, какие овощи, фрукты и ягоды стоит приобретать в июне. По ее словам, такие растения, как петрушка, лук, укроп, салаты, богаты витамином С, который крайне необходим организму в летний период. Особенно хороша молодая июньская капуста, выращенная в Средней Азии. Также эксперт советует обратить внимание на свежие огурцы и помидоры.