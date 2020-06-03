Эксперты рассказали, как выбрать безопасные фрукты и овощи

В Роскачестве предупредили о том, что даже в безобидных на первый взгляд овощах и фруктах могут содержаться токсины. Причем количество яда зависит от целого ряда факторов, среди которых способ обработки, зрелость и объем съеденного человеком продукта. Разбираемся, как насладиться дарами природы без ущерба для здоровья.



Опасные продукты?

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Эксперты Роскачества напомнили, что токсины защищают растения от насекомых и других паразитов, давая им возможность созреть. При этом для человека их яд тоже может быть опасен. В частности, специалисты посоветовали обратить внимание на картофель с зелеными бочками.

В таких плодах содержится ядовитое вещество соланин, которое способно вызывать головную боль, расстройство желудка, рвоту и даже галлюцинации. Причем соединение разрушается только при температуре выше 200 градусов. Это значит, что полностью избавиться от соланина во время обычной варки и жарки не получится. Поэтому в Роскачестве рекомендуют срезать с картофеля все цветные образования или выбросить плод, если они покрывают большую его часть.



В различных частях картофеля содержится разное количество соланина: в незрелых клубнях – около 1%, в ростках – не более 0,5%, а в кожуре – не более 0,06%. Помимо этого соединения, гниющий плод может выделять и большое количество углекислого газа.



Соланин есть и в неспелых помидорах. Когда они становятся розовыми или краснеют, концентрация этого вещества снижается до минимального уровня. Такой плод уже можно употреблять в пищу. Кроме того, соланин есть и в плодоножке, поэтому ее следует вырезать во время готовки.

Грибы также попали в список потенциально опасной еды. В залежавшемся и перезревшем продукте образуются токсичные вещества, которые способны вызвать отравление. Помимо этого, если гриб рос в почве, содержащей загрязнения вроде пестицидов, то он может впитать в себя опасные соединения.

Не следует разгрызать косточки от вишни. Внутри них находится амигдалин, который при взаимодействии со слюной превращается в смертельный для человека цианид. Если проглотить несколько косточек, то ничего страшного не произойдет. Однако большая доза способна привести к повышению кровяного давления или головокружениям.

Смертельная доза цианида составляет 1,7 миллиграмма на 1 килограмм массы тела человека – около 50 косточек вишни.



Это же относится и к абрикосовым косточкам – в них тоже присутствует амигдалин. Однако в случае с абрикосами вред можно свести к минимуму, если их ядра проварить или просушить в духовке.

Семечки яблок также не являются безобидными. В них содержится синильная кислота, а при повреждении выделяется цианид. Этот же яд присутствует и в незрелых ягодах черной бузины. А в фасоли, особенно красной, находится фитогемагглютинин. Он повышает проницаемость клеточных мембран, в том числе и для вредных веществ. Чтобы этого избежать, продукт необходимо сперва замочить, а потом хорошо проварить.

В редьке есть вещество гликозид, выделяющее эфирное масло с содержанием серы. В больших количествах растение способно вызывать боль в области печени или головокружение. А в мускатном орехе содержится психоактивное вещество миристицин, которое также опасно в больших количествах.



Как правильно выбирать овощи и фрукты

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Замдиректора ВНИИ технологии и консервирования Артем Самойлов рассказал Москве 24, что при покупке и употреблении любых овощей и фруктов нужно "следовать здравому смыслу" и не есть что попало.

"Что касается токсинов в косточках, они обычно не употребляются в пищу, поэтому риск попадания в организм токсичных веществ несказанно мал. Относительно картофеля – там соланин содержится только в позеленевших клубнях, поэтому совет один – выбирать нормального цвета картофелины", – пояснил эксперт.

При походе в магазин также стоит осмотреть овощи и фрукты на наличие плесени. Дело в том, что на порченых томатах и яблоках образуется токсин патулин, который может привести к отравлению, добавил специалист.





Артем Самойлов замдиректора ВНИИ технологии и консервирования Что касается свежих фруктов и овощей, то не рекомендуется потреблять их с явными признаками порчи.

Вместе с тем эксперт не советует пользоваться измерителями нитратов при выборе продуктов, так как, по его словам, экспресс-анализаторы – это всего лишь игрушки.

"Данные, которые получены с помощью приборов, – это некая цифра, которая к методам контроля не имеет отношения. В лаборатории таких средств измерений вы не найдете. Нитраты мы измеряем другими методами", – подчеркнул Самойлов.

Собеседник Москвы 24 пояснил, что чем раньше до своей спелости сорван фрукт или овощ в месте произрастания, тем больше в нем содержится нитратов. "Однако необходимо знать, откуда они привезены. Если это страны, в которых уже довольно тепло и агрокультура высаживается рано, то там не будет никаких превышений", – заключил специалист.



Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Гендиректор Ягодного союза Ирина Козий в разговоре с Москвой 24 согласилась, что измерители нитратов не только неточные, но еще и негигиеничные. Особенно в ситуации, когда по всему миру бушует пандемия коронавируса.





Ирина Козий гендиректор Ягодного союза Самое страшное – когда люди идут на рынок с непонятно что измеряющими приборами, чтобы потыкать разные плоды. Сколько плодов они повреждают? Ведь по факту его уже есть нельзя, потому что он полежит, а там размножатся бактерии.

При выборе овощей и фруктов в магазине или на рынке собеседница Москвы 24 посоветовала внимательно осмотреть плод на наличие повреждений и помятостей, так как они способствуют размножению микробов.

"Микробы размножаются, и получаются токсины или бактерии, после которых возможны проблемы с пищеварением. Для большинства плодов окрас должен быть равномерным, за исключением полосатых яблок и других подобных фруктов и овощей, которым присущ такой окрас", – подчеркнула она.





Ирина Козий гендиректор Ягодного союза Продукты должны быть свежими, именно поэтому продукция, выращенная как можно ближе к месту потребления, значительно лучше. Насчет зеленого картофеля – вряд ли есть возможность им серьезно отравиться, но неприятности с пищеварением заработать можно.

Ранее агроном Елизавета Тихонова рассказала, какие овощи, фрукты и ягоды стоит приобретать в июне. По ее словам, такие растения, как петрушка, лук, укроп, салаты, богаты витамином С, который крайне необходим организму в летний период. Особенно хороша молодая июньская капуста, выращенная в Средней Азии. Также эксперт советует обратить внимание на свежие огурцы и помидоры.