Вирусолог рассказал, как избежать заражения коронавирусом в магазинах

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Вирусолог, доктор медицинских наук Виктор Зуев рассказал, что шанс заразиться коронавирусом в магазине после отмены ограничительных мер от других посетителей или кассиров гораздо выше, чем от товаров, передает портал Ura.ru.

По его словам, в профилактических целях посещать магазины нужно только в масках и перчатках, а после возвращения домой следует тщательно промыть все купленные продукты и переложить их в чистую посуду.

Вирусолог отметил, что продукты без упаковки следует обрабатывать более тщательно, промывая их мылом или можно подержать некоторое время в горячей воде.

"Если вы покупаете что-то упакованное, например, пачку сахара или плитку шоколада, то вероятность того, что продукт чем-то заражен, крайне мала. Однако товары без упаковки (фрукты, овощи, всегда следует обрабатывать)", – подчеркнул Зуев.

Ранее диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева дала советы по дезинфекции продуктов. Зелень диетолог рекомендовала перед употреблением положить в емкость с водой и перекисью водорода (одна столовая ложка на три литра) на 2,5–3 минуты, после чего зелень необходимо вытащить и промыть.

Королева отметила, что также все упаковки по приходе домой в профилактических целях можно протереть полуспиртовыми и хлорсодержащими растворами. Он добавила, что хлоргексидин поможет продезинфицировать и продукты, но перед употреблением их нужно будет тщательно промыть проточной водой.

В стране за прошедшие сутки подтвердили 9 200 новых случаев COVID-19. Коронавирус был выявлен в 83 регионах. Нарастающим итогов в стране зафиксировали 272 043 подтвержденных случаев.

